Ученые заявили о том, что шестое массовое вымирание, которое вызвано деятельностью человека, ускоряется. По их словам, позвоночные суши вымирают быстрее, чем считалось ранее, сообщает Newsweek.

Исследователи утверждают, что давление со стороны человека, например, торговля животными или разрушение зон обитания, привело к исчезновению сотен видов, в то время как многие другие оказались на грани вымирания.Среди авторов новой работы Пол Элрих из Стэнфордского университета. Он участвовал в исследовании 2015 года, в ходе которого ученые выяснили, что мы являемся свидетелями шестого массового вымирания в истории Земли. Теперь Элрих и его коллеги утверждают, что "вызванное человеком" массовое вымирание "вероятно ускоряется". Это приводит к деградации жизненно важных экосистем и краху биоразнообразия."Продолжающееся шестое массовое вымирание может быть самой серьезной угрозой существованию цивилизации, потому что оно необратимо. Тысячи видов позвоночных животных были утрачены за последнее столетие. Это свидетельствует о том, что шестое массовое вымирание, вызванное людьми, ускоряется", - заявили авторы работы.В ходе исследования ученые изучили 29400 видов позвоночных животных суши, чтобы определить, какие находятся под угрозой исчезновения. Существа считались такими, которые находятся на грани вымирания, если их глобальная популяция насчитывала менее 1000 особей.Оказалось, что 515 видом позвоночных суши – или 1,7% изученных видов – находятся на грани вымирания и могут исчезнуть в последующие два десятка лет. Для сравнения, за весь ХХ век вымерло 543 вида позвоночных.Из этих 515 видов около половины представлены менее чем 250 особями. Большинство из них обитают в тропических и субтропических регионах, на которые сильно повлияла деятельность человека.Ученые также изучили 77 видов млекопитающих и птиц, которые находились под угрозой исчезновения в течение прошлого века. Оказалось, что 94% их локализированных популяций исчезли. Если допустить, что такие тенденции касаются всех видов на грани вымирания, авторы подсчитали, что 237 тысяч популяций 515 видов, которые они определили в своем исследовании, вымерли с 1900 года.Исчезновение этих видов могло запустить цепную реакцию в экосистемах. Это предположение подтверждается тем, что 84% вида, популяция которых представлена менее чем пятью тысячами особей, обитают в тех же регионах, что и популяции численностью до тысячи особей. Вероятно, их будущее может быть тесно связано.