Двух мужчин, задержанных 2 июня в ресторане в Харькове, подозревают в покушении на мошенничество в особо крупных размерах (мужчины продавали должность председателя ХОГА).

Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет "Суспільне".Когда и в каком суде задержанным будут выбирать меру пресечения, в прокуратуре пообещали сообщить позже.По словам Чубенко, прокуратура будет просить взять подозреваемых под стражу.Напомним, что аферисты получили 150 тыс. за должность председателя Харьковской облгосадминистрации и началальника Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Их задержали в ресторане "Ла Страда", где проходила "сделка". Общая стоимость должности председателя ХОГА была оценена в 1 млн. долл.