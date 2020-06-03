События В Харькове из-за ДТП серьезные проблемы на оживленной магистрали (видео) Вечерний Харьков 16:03 441 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «Журавлевский спуск сейчас», сказано в подписи под выложенным видео. Читайте также Харьковские таможенники доложили о доходах Слобожанской таможни Харьковчан ожидает тепло и грозы Компания Sunoil сделала подарок детскому саду БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские таможенники доложили о доходах Слобожанской таможни События 18:03 Лента новостей Когда можно знакомить детей с шоколадом 18:21 Харьковские таможенники доложили о доходах Слобожанской таможни 18:03 Харьковчан ожидает тепло и грозы 17:41 Ученые: Давление со стороны человека ускоряет массовое вымирание животных 17:23 Компания Sunoil сделала подарок детскому саду 17:01 Юлия Светличная не поддержит программу Кабмина 16:43 В Украине хотят ввести Гарантированный минимальный доход 16:21