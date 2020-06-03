Международный валютный фонд не включил вопрос о новой кредитной программе stand by для Украины в повестку дня заседаний совета директоров на начало июня.

Соответствующая информация размещена на сайте МВФ.Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной 5 июня, в повестку дня совета директоров фонда на эту дату включены лишь вопросы по Либерии и Папуа Новой Гвинее.В среду, 3 июня, МВФ рассмотрит вопросы по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу, 5 июня – по Либерии и Папуа Новой Гвинее, а 10 июня - по Гватемале и Руанде.