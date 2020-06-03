В Украине планируют отказывать в субсидиях тем, кто откажется от установки газовых счетчиков, поскольку Минэнерго предлагает повысить норматив потребления газа.

Документ обнародовали в министерстве.В результате все эти новшества должны привести к тому, что украинцам будет выгоднее устанавливать газовые счетчики, а не платить согласно нормативу.Еще одно новшество этого постановления: если отключили горячую воду, за газ придется платить больше. К примеру, летом семья из трех человек должна платить без счетчика за 15,6 кубометра газа. Или примерно по 3,9 кубометра за неделю."Мы платим за счетчик в тарифе на газ, а теперь должны еще и переплачивать, потому что нам не установили этот счетчик? В чем здесь логика для потребителей? Нормативы нужно повышать, не спорю. Но где усредненный анализ потребления от Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг? Нам кто-то показал расчеты? Почему в постановлении ссылаются на оценки заинтересованной стороны – поставщика – большой вопрос", – говорит эксперт в сфере ЖКХ Анатолий Копчун.