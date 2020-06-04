Ответственность водителей за неоднократное превышение допустимой скорости будет повышаться.

Об этом 3 июня заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге.По его словам, с этой целью министерство разработало законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима и планирует внести его на рассмотрение Верховной Рады.- Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы. Если накапливаются штрафы - например, 10 или 15 за месяц, - такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен, - уточнил Геращенко.Он также отметил, что для людей с большими доходами штрафы в 255 или 510 грн - не такие уж и большие средства.- У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три - по 11 раз. У таких лиц должны отбирать права, - подчеркнул замглавы МВД.Он также сообщил, что с 1 июня штрафы за превышение скорости уже заплатили 128 человек, которые зарегистрированы в электронном кабинете водителя.Геращенко уточнил, что за первый день работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД было зарегистрировано 68 999 нарушений, во второй день их число снизилось до 46 827.- С 1 июня запущена система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - это 50 камер, которые поставлены в Киеве и области. Эти камеры начали фиксировать превышение скорости, и у нас уже есть определенные результаты. В настоящее время уже могу сказать, что водители не смогут теперь безнаказанно превышать скорость, - заявил замглавы МВД.Ряд нарушителей превышал скорость значительно, создавая опасность на дорогах, подчеркнул он- Нашими камерами зафиксировано в первый день 76 фактов, когда люди ездили на скорости более 170 км/ч. "Рекордсмен" поставил рекорд в 210 км/ч. Эти нарушители будут у нас на особом контроле, они будут платить штрафы 510 грн за превышение скорости более 50 км/ч, и мы будем контролировать само получение писем и именно людьми, - сказал Геращенко.Как сообщалось, в Украине заработала автофиксация нарушений правил дорожного движения. Первые 20 камер установлены в Киеве, еще 30 - в области. Далее камеры будут устанавливать по всей стране. На первом этапе они будут фиксировать только превышение скорости.