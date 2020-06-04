За время каденции Юлии Светличной на посту главы Харьковской области в регионе наблюдался настоящий строительный бум – возводились и восстанавливались более 250 объектов. Значительные изменения произошли и в Краснокутском районе. Многие инфраструктурные объекты уже сданы в эксплуатацию. Однако те, что не успели достроить в период губернаторства Юлии Светличной, ныне заморожены.

Краснокутская ЦРБ не уступает зарубежным клиникам

Здание Пархомовского музея удалось отстоять

Спорткомплекс рискует превратиться в долгострой

Начать гораздо сложнее, чем завершить

Народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Краснокутский район, чтобы пообщаться с людьми.– В Краснокутске – только в хорошем настроении! И я, и люди. По-другому никак, – улыбается народная избранница. – Потому что есть взаимное уважение и возможность открыто обсуждать любые вопросы. Именно это всегда обеспечивало результат – от возвращения громаде здания известного во всем мире Пархомовского музея, восстановления райбольницы, новеньких амбулаторий и уличного освещения до строительства современного спорткомплекса в Краснокутске и реконструкции школы в Пархомовке, которые вместе с громадой требуем завершить как можно скорее. Конечно же, посетили врачей. Поддержали и словом, и делом. Благодарны им!Первый объект, который посетила Юлия Светличная, – детский садик, построенный практически с нуля во время ее каденции на посту губернатора.– Когда начинали строительство, отрядили сюда не одну бригаду, чтобы специалисты изучили состояние строения, возможность его реконструкции, – вспоминает Юлия Светличная. – Нужно было исключить малейшие риски и сделать нормальный детский садик. Нам доложили о состоянии здания и показали проект, который мы не могли не согласовать.Сегодня в детском дошкольном учреждении есть просторная столовая, современные комнаты и все необходимое для воспитания детей.Еще один важный объект, который удалось реконструировать усилиями Юли Светличной – музыкальная школа. После долгих лет без ремонта сегодня заведение имеет все условия и оборудование для обучения юных музыкантов.Юная пианистка Лина с удовольствием продемонстрировала Юлии Светличной, чему научилась в школе.– Класс! – с улыбкой похвалила народный депутат. – Игра на пианино – это очень красиво, особенно когда за инструментом – женщина.Как глава области Юлия Светличная уделяла большое внимание и возрождению медицинской инфраструктуры. После капитального ремонта в отделениях и оснащения современным диагностическим оборудованием Краснокутская центральная районная больница преобразилась.– Последние три года мы активно работали над совершенствованием материально-технической базы, – говорит директор Краснокутской ЦРБ Тамара Ткачук. – Мы смогли провести капитальный ремонт терапевтического и детского отделений, переместили сюда поликлинический корпус из старого здания. Здесь созданы современные условия и для врачей, и для пациентов.Чтобы поддержать больницу в непростое время, когда в мире бушует коронавирус, Юлия Светличная привезла медработникам многоразовые маски.– Чтобы ваши сотрудники были защищены, – отметила она, передавая средства защиты.Будучи губернатором, Юлия Светличная уделяла много внимания возрождению культурных заведений. Только благодаря ее усилиям удалось отстоять здание, в котором находится всемирно известный Пархомовский историко-художественный музей имени Лунева. Тут хранятся уникальные экспонаты, среди которых работы Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Тараса Шевченко, Николая Рериха, Владимира Маяковского.Как рассказала заведующая музеем Светлана Семенченко, здание, в котором сегодня находится музей, было арендовано у сахарного завода.– Однако тот со временем обанкротился и распродавал свое имущество, в том числе и наше здание, которое считалось конторой сахарного завода, – говорит Светлана Семенченко. – И встал вопрос: как сохранить помещение, чтобы тут и в дальнейшем располагался наш музей.Только благодаря усилиям Юлии Светличной, как отмечает директор музея, здание удалось отстоять.– Совместными усилиями удалось сохранить помещение, которое было приспособлено под музей и имело свою историю, – отмечает Юлия Светличная.Однако остались на Краснокутщине объекты, которые рискуют стать долгостроями или остаться без запланированного ремонта.– Так не должно быть – эти объекты должны служить людям, – считает Юлия Светличная. – Если в государстве запланировано финансирование, если здание уже строится, ремонтируется или реконструируется, необходимо завершать работы, делать все необходимое, чтобы уложиться в сроки и не стыдно было перед людьми.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало в Краснокутске в 2018 году. При поддержке Юлии Светличной, возглавлявшей Харьковщину, комплекс был внесен в перечень объектов по программе развития физкультуры и спорта.– Область выделила средства – первый транш пять миллионов гривен, – и в 2018 году было начато строительство, – рассказывает краснокутский поселковый голова Сергей Сусло. – В 2019 году Государственный фонд регионального развития, также при содействии Юлии Светличной, предоставил нам 20 миллионов гривен. Планировалось, что строительство будет завершено до 2020 года.На сегодняшний день объект готов на 70%. Однако средства на продолжение строительства не выделяют. Местные власти пытаются справиться собственными силами. Недавно из районного бюджета выделили два миллиона гривен, но этих денег крайне мало.В подобной ситуации – и Пархомовский дом культуры. Еще несколько лет назад тут не было ни ремонта, ни даже отопления. Усилиями Юлии Светличной проблему удалось решить. Отопление восстановили, приступили к ремонту спортивного зала, после чего планировалось перейти к восстановлению актового. Но сегодня все работы остановлены.– Ремонт не закончен. Осенью 2019 года, после отставки Юлии Светличной, работы остановились. На данный момент не делается ничего, – сетует директор Дома культуры Людмила Яременко.Единственный объект, где работы продолжаются, – пархомовская школа. Здание не видело ремонта со времен строительства и находилось в крайне запущенном состоянии, пока не вмешалась Юлия Светличная, которая тогда возглавляла область. Теперь в школе отремонтирован фасад и почти закончен внутренний ремонт. Но с приходом в ХОГА нового руководства темпы работ очень замедлились, так что открыть школу к сентябрю, как это планировалось раньше, вряд ли получится.Больше повезло медикам Пархомовки – строительство новой амбулатории завершили еще в период губернаторства Юлии Светличной. Но сегодня там столкнулись с другой проблемой – нет автомобилей. По словам медиков, им объяснили, что оформление документов задерживается в связи с коронавирусом. Однако Юлия Светличная уверяет, что автомобили были закуплены еще в прошлом году и почему их до сих пор не выдали – нужно разобраться.По мнению народного депутата, подобные ситуации недопустимы.– Начать гораздо сложнее, чем завершить, поэтому нужно завершать то, что ценой неимоверных усилий было начато вместе с людьми. Этого ждет громада, за это лежит ответственность на каждом управленце, – отмечает Юлия Светличная. – И этим нужно заниматься в первую очередь – развивать территорию, развивать регион, чтобы люди видели изменения и действия власти.