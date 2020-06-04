Премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил новые требования для Украины, выдвинутые МВФ для новой программы stand-by.

Об этом он заявил на заседании Кабмина 3 июня.- Для меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума МВФ, которые начали распространять сторонники политических спекуляций, - сказал Шмыгаль.Премьер утверждает, что МВФ требует:- прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;- усиление корпоративного управления госпредприятия;- усиление и независимость Антимонопольного комитета;- реформа таможни и налоговой;- сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";- приведение цены на газ для населения до рыночного уровня (Шмыгаль считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к их снижению).- Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране, - добавил глава правительства.Он также сообщил, что заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня.- В срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении для Украины транша в общем размере $5 млрд, - продолжил премьер.