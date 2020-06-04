В Украине за месяц вырос показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.Сейчас показатель летальности составляет 3%, хотя 30 апреля был 2,5%.По состоянию на 3 апреля средний показатель заболеваемости в стране составляет 59,3 инфицированных на 100 000 населения.Летальность – это мединский статистический показатель, который является соотношением числа умерших к числу заболевших.Смертность – показатель, который отображает частоту случаев смертей в совокупности людей, объединенных общим признаком.Например, в популяции из 1000 человек заболели 200, умерли 50. Показатель смертности будет составлять 5%, а летальности – 25%.