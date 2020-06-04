Правительство предлагает внедрить в Украине электронные трудовые книжки, что позволит назначать пенсии автоматически.

Об инициативе на заседании 3 июня рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.- Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота.Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв и реформа, - заявил Шмыгаль.Закон позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления особы, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.- Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной раде, - добавил премьер.Напомним, Пенсионный фонд в конце прошлого года ввел Электронную трудовую книжку, в которой содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.