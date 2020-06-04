Курсанты-пятикурсники летного факультета Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба впервые совершили самостоятельные вылеты на боевых истребителях.

Курсанты летного факультета ХНУВС уже не раз побывали в небе, но тот день был особенный, потому что они впервые самостоятельно управляли боевыми истребителями, сообщили в службе по связям с общественностью воздушного командования «Запад».Прежде чем выполнить самостоятельный вылет, курсанты в течение нескольких недель под руководством опытных инструкторов выполняли «вывозную» программу на учебно-боевом истребителе. Завершилась она для летчиков контрольным полетом на допуск к самостоятельному управлению машиной.За действиями в воздухе будущих офицеров-летчиков наблюдал врио командующего ВК «Запад» Александр Кухаренко.– Все вылеты курсанты выполнили четко по графику. По результатам дня хочу отметить, что они получили положительные отзывы и высокие оценки от наших инструкторов, – отметил Александр Кухаренко.Впереди у курсантов – интенсивная летная практика, сложный пилотаж, экзамены и долгожданный выпуск.