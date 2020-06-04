В городе – новая вспышка коронавируса. В Харьковском лабораторном центре Covid-19 заразились десять человек: двое в больнице, восемь заболевших – на самоизоляции. Справится ли лабцентр с ПЦР-тестированием?

Как сообщила директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины» Любовь Махота, заболели десять работников центра.– Шесть эпидемиологов (пять эпидемиологов и заведующий эпидотделом), помощник эпидемиолога, младшая медицинская сестра, юрист и водитель, – уточнила Любовь Махота. – Двое из них – в больнице, остальные – на самоизоляции. Заболевшие не имели контакта ни с больными Covid-19, ни с биоматериалом. Вирус занесен извне – через мужа одной из работниц.Любовь Махота уверяет, что сложившаяся ситуация не повлияла на работу лабораторного центра.– Харьковский областной лабораторный центр продолжает работать в уже привычном сверхурочном в режиме, – сказала она.По информации облгосадминистрации, всего с филиалами в лабцентре работает 870 человек, на областном уровне, в Померках – около 200.