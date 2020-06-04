Повышение тарифов на электроэнергию для населения содержится в антикризисной программе правительства.

Программа стимулирования экономики в связи с пандемией Covid-19, утвержденная Кабинетом министров, предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Такой пункт содержится в презентации программы, опубликованной на правительственном портале. Пересмотр тарифов обеспечит финансовую стабильность на энергетическом рынке, считают в Кабмине. Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложность его внедрения.Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере – урегулирование задолженности так называемого гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.Также правительство планирует отменить возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии (другими словами, разделить платежки на электроэнергию на две составляющие), перейти на расчеты за газ с использованием единиц энергии.Планируется пересмотреть и энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.Напомним, в начале мая Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривала возможность отмены льготного тарифа на электроэнергию для населения. По подсчетам НКРЭКУ, это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год.