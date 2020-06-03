Мужчина брал предоплату за строительные и бытовые инструменты, которые в дальнейшем покупатели не получали.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Харьковской области, 44-летний житель Изюма создал сайт по продаже строительных и бытовых инструментов. Доставку товара он обещал покупателям только на условиях предоплаты. После получения средств от потерпевших злоумышленник не отвечал на телефонные звонки и менял номер телефона в объявлении.Своими действиями мужчина нанес ущерб 66 пострадавшим со всей Украины на общую сумму более 100 000 гривен.Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и по месту расположения склада-магазина, в ходе чего изъяли мобильные телефоны, компьютерная техника, платежные карточки и документы.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления.