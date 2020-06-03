Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 января во время несения службы патрульные получили сообщение из службы 102 о том, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля Nissan X-Trail, не справилась с управлением и съехала в кювет.Когда патрульные прибыли на место ДТП, водитель сообщила, что уже позвонила на службу 102 и отменила вызов сотрудников полиции. Несмотря на это, 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции выразили намерение составить протокол об административном правонарушении. Они сообщили обладательнице Nissan, что в случае составления протокола ей придется заплатить штраф и она будет лишена права управлять автомобилем.Патрульные пригласили женщину сесть в служебный автомобиль, где передали ей бланки для заполнения и предложили ей не составлять протокол об административном правонарушении по факту ДТП. За это водитель Nissan должна была выплатить 2000 гривен в этот же день. Женщина ответила, что не имеет при себе такой суммы наличными, деньги есть только на банковской карточке.Патрульные предложили воспользоваться мобильным приложением, и женщина осуществила платеж на личную карточку сержанта полиции.Получив неправомерную выгоду, полицейские составили рапорт, что ДТП не обнаружено, на телефонные звонки никто не отвечал, с написанием заявления никто не обращался, и на обследованной территории признаки ДТП отсутствуют.На данный момент патрульным уже сообщили о подозрении и их ждет суд. Если вина полицейских будет доказана, то их ждет наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.