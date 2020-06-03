Участникам конфликта грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, конфликт произошел 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области. Машину с правоохранителями, которые, как утверждают в ведомстве, находились по делам на территории района, окружили граждане, называющие себя поселенцами Слобожанской Сечи.Мужчины держали в руках палки, топор и оружие и угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.После того, как информация о случившемся поступила в полицию, на место прибыли подразделения правоохранительных органов, которые задержали участников конфликта.На данный момент, данные по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное заключение.