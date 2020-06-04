Владельцем квартиры, в которой проживает семья Кучера, является Кирилл Андреевич Шалимов.Как сообщают журналисты издания NewsRoom со ссылкой на декларацию чиновника, председатель Харьковской областной государственной администрации на бесплатной основе проживает в элитном доме №16 по улице Ляпунова.
Журналисты выяснили, что владельцем жилплощади является некто Кирилл Андреевич Шалимов, который, согласно открытым реестрам, не имеет никакого бизнеса. Зато он фигурирует на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. На странице Шалимова есть скриншоты, на которых уроженец оккупированного Стаханова заявляет о том, что ему "и в Малороссии хорошо".
"Ответ двух наших источников среди силовиков был однозначен: в Украине есть один человек с таким именем. Более того: проверка по идентификационному коду, указанному на сайте "Миротворца", показала, что элитным жильем на улице Ляпунова владеет тот самый любитель псевдореспублик", - подчеркнули в NewsRoom.