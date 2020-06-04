Прокуратура настаивает на содержании фигурантов под стражей.

В Дзержинском районном суде проходит слушание по избранию меры пресечения задержанным особам, которые, по версии следствия, за 1 миллион долларов планировали "продать" должность председателя ХОГА.Прокурор просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд решит отпустить его под залог, следствие просит, чтобы эта сумма была 5 миллионов гривен. Одновременно с этим, адвокат одного из фигурантов, жителя Одессы, просит отпустить его подопечного под ночной домашний арест.