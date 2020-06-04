1 июня в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции состоялись торжественные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

Так, юношей Кременчугской воспитательной колонии поздравили с праздником представитель Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, сотрудники колонии и педагогический персонал общеобразовательной школы. По случаю праздника гости пожелали воспитанникам счастливой и беззаботной жизни. В подарок юношам передали спортивный инвентарь. Подростки вместе с сотрудниками колонии подготовили замечательную праздничную программу.В праздничной атмосфере состоялось также и торжественное открытие заочной летней спартакиады. В этот день прошли спортивно-развлекательные эстафеты, соревнования по настольным играм. Праздничное действо завершилось товарищеским футбольным матчем между сотрудниками колонии и воспитанниками. В столовой во время обеда юноши угостились сладостями и мороженым.Поздравить 17 несовершеннолетних заключенных Харьковского СИЗО и одну малолетнего ребенка, находящегося с заключенной матерью, пришли представители Северо-Восточного межрегионального управления, руководство Харьковской вечерней (сменной) школы №3 и руководство учреждения.С приветственным словом к детям обратился начальник отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными межрегионального управления Юрий Мосейчук, который пожелал им крепкого здоровья, выдержки и скорейшего возвращения домой, после чего вручил паспорт несовершеннолетнему заключенному. Завучем школы был отмечен грамотой лучший ученик. Гости поздравили детей играми, сладостями и гигиеническими наборами.В Конотопском исправительном центре (№130) для детей до 14 лет был организован конкурс по изготовлению поделок. На конкурс было представлено 16 работ, и их авторы получили сладкие подарки.В Качановской исправительной колонии (№54) осужденные сшили к празднику мягкие игрушки.