С 1 июня в Харькове открылись детские сады. Скоро и я своего поведу. Честно говоря, ощущаю некоторую панику. Мало того что сын там не был больше двух месяцев и уже отвык, так еще и новые правила нужно соблюдать. Надеюсь, детей не заставят целый день находиться в маске? НадеждаКак сообщили в Министерстве охраны здоровья, среди рекомендаций ведомства по работе детских садиков нет пункта об обязательном ношении масок.
– В наших рекомендациях не существует требования, чтобы дети постоянно находились в масках. Не надо вводить в заблуждение родителей и детей, – сказал глава МОЗ Украины Максим Степанов.
Среди общих рекомендаций к работе детских садов есть следующие:
– перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;
– детям меряют температуру перед входом в помещение;
– работники и дети с температурой выше 37,2 градуса не допускаются в учреждение;
– родители, которые приводят ребенка в садик, должны пользоваться масками;
– учреждения должны быть оснащены антисептиками, дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;
– в игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и измерять температуру;
– запрещается использование: многократных полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детского сада.
Дошкольные учебные заведения должны:
– иметь пятидневный запас средств защиты и дезинфицирующих средств;
– научить работников правильно использовать средства защиты и организовать контроль выполнения этих правил;
– заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные;
– предупредить родителей об особых условиях работы заведения;
– регулярно убирать помещения с использованием дезинфицирующих средств;
– регулярно проветривать помещения;
– временно отстранить от работы лиц из группы риска.