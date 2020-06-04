С 1 июня в Харькове открылись детские сады. Скоро и я своего поведу. Честно говоря, ощущаю некоторую панику. Мало того что сын там не был больше двух месяцев и уже отвык, так еще и новые правила нужно соблюдать. Надеюсь, детей не заставят целый день находиться в маске? Надежда

Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, среди рекомендаций ведомства по работе детских садиков нет пункта об обязательном ношении масок.– В наших рекомендациях не существует требования, чтобы дети постоянно находились в масках. Не надо вводить в заблуждение родителей и детей, – сказал глава МОЗ Украины Максим Степанов.Среди общих рекомендаций к работе детских садов есть следующие:– перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;– детям меряют температуру перед входом в помещение;– работники и дети с температурой выше 37,2 градуса не допускаются в учреждение;– родители, которые приводят ребенка в садик, должны пользоваться масками;– учреждения должны быть оснащены антисептиками, дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;– в игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и измерять температуру;– запрещается использование: многократных полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детского сада.Дошкольные учебные заведения должны:– иметь пятидневный запас средств защиты и дезинфицирующих средств;– научить работников правильно использовать средства защиты и организовать контроль выполнения этих правил;– заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные;– предупредить родителей об особых условиях работы заведения;– регулярно убирать помещения с использованием дезинфицирующих средств;– регулярно проветривать помещения;– временно отстранить от работы лиц из группы риска.