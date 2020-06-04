Сторонники организации говорят, что во время вчерашнего конфликта сотрудники не представились.

В Харькове у стен областного управления Национальной полиции Украины проходит митинг сторонников ГО "Потон", членов которых вчера вечером задержали после конфликта с представителями правоохранительных органов.Напомним, что конфликт произошел 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области. Машину с правоохранителями, которые, как утверждают в ведомстве, находились по делам на территории района, окружили граждане, называющие себя поселенцами "Слобожанской Сечи".Мужчины держали в руках палки, топор и оружие и угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.После того, как информация о случившемся поступила в полицию, на место прибыли подразделения правоохранительных органов, которые задержали участников конфликта.