Женщина с двумя детьми пропустила остановку и вышла из электрички в Изюме. Как сообщили в полиции, инцидент произошел 3 июня в Балаклейском районе.

По данным полиции, вечером 3 июня к ним за помощью обратилась 53-летняя жительница села Пришиб Балаклейского района. Она сообщила, что исчезли ее 26-летняя дочь и дети 4 и 5 лет. Родственники заявительницы выехали из дома, но в Пришиб не добрались, на телефонные звонки не отвечали.На поиски женщины и ее дочерей был ориентирован личный состав подразделения полиции. Правоохранители проверяли местность, железнодорожный и автомобильный транспорт, отрабатывали социальные связи женщины. Через час местонахождение разыскиваемых было установлено. Оказалось, что у женщины разрядился телефон, а номер матери она не помнила.Группа реагирования патрульной полиции Балаклейщины доставили дочь и внуков заявительницы домой.