Уже со следующей недели призывников начнут вызывать в военкоматы. 18–19-летних ребят будут отправлять в армию только с их письменного согласия. Об обязательной обсервации перед отправкой на службу речь уже не идет. Будут ли тестировать срочников на коронавирус, выяснял «Вечерний Харьков».

На службу в 18 лет – только по желанию

Обязательная обсервация отменяется

В этом году в связи с карантином весенний призыв на срочную военную службу, как уже писал «Вечерний Харьков», был перенесен на лето. Кроме того, юношей, подлежащих призыву, до сих пор не вызывали в военкоматы.– Мы приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом на призывные участки и областной сборный пункт, – сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. – Знакомились с ними заочно, изучая личные дела.Однако уже со следующей недели, говорит облвоенком, призывникам придется явиться в военкоматы.– Пока мы обзваниваем тех, кто уже успел пройти медкомиссию, – выясняем, на месте ли они. А со следующей недели начнем уже вызывать в военкоматы и остальных призывников – для прохождения медкомиссии. В обязательном порядке будет проводиться температурный скрининг, у нас везде имеются специальные термометры, – рассказал Юрий Калгушкин.Как известно, 16 января президент подписал указ, согласно которому в армию в 2020 году будут призывать юношей с 18 лет, а не с 20, как раньше. Однако, как разъяснили в Генштабе, призыв граждан Украины в возрасте 18–19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).– На практике именно так и будет происходить. Вызвали в военкомат 19-летнего юношу. Если он согласен служить в армии, пишет соответствующее заявление на имя председателя районной или городской призывной комиссии. Если медкомиссия даст заключение, что он годен, мы его призываем, – пояснил Юрий Калгушкин. – Но в любом случае, 18–19-летние призывники в военкомат должны явиться.На Харьковщине летнему призыву подлежат около шести тысяч юношей в возрасте до 20 лет.– По состоянию на 2 июня – пока еще не активная фаза призывной кампании, – служить согласны около 10% из них и уже написали заявления, – сообщил Юрий Калгушкин.Отправка в воинские части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований состоится 15 июня.Планировалось, что во время весеннего призыва, который в этом году из-за карантина перенесли на лето, призывников будут отправлять на обсервацию, и каждого из них проверят на коронавирус. Однако сейчас планы несколько изменились.– На областном сборном пункте будут соблюдаться все карантинные требования по состоянию на 15 июня, включая измерение температуры, наличие защитных средств, дезрастворов и т.д. При малейших подозрениях на коронавирус призывник помещается в изолятор и направляется в стационар на более детальное обследование. Всех поголовно отправлять на обсервацию не будут, но проверка внешних признаков заболевания, выявление симптомов – это обязательно, – пояснил Юрий Калгушкин.О проведении экспресс-тестов перед отправкой в армию речь не идет.– Да там погрешность 40 процентов, так что они малоэффективны, – отметил Юрий Калгушкин. – Обсуждается вопрос насчет проведения более детального обследования. Но там очень длительный процесс, нужно плазму сдавать. Пока это на уровне разговоров, – сказал облвоенком.