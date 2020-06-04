Уже со следующей недели призывников начнут вызывать в военкоматы. 18–19-летних ребят будут отправлять в армию только с их письменного согласия. Об обязательной обсервации перед отправкой на службу речь уже не идет. Будут ли тестировать срочников на коронавирус, выяснял «Вечерний Харьков».В этом году в связи с карантином весенний призыв на срочную военную службу, как уже писал «Вечерний Харьков», был перенесен на лето. Кроме того, юношей, подлежащих призыву, до сих пор не вызывали в военкоматы.
– Мы приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом на призывные участки и областной сборный пункт, – сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. – Знакомились с ними заочно, изучая личные дела.
Однако уже со следующей недели, говорит облвоенком, призывникам придется явиться в военкоматы.
– Пока мы обзваниваем тех, кто уже успел пройти медкомиссию, – выясняем, на месте ли они. А со следующей недели начнем уже вызывать в военкоматы и остальных призывников – для прохождения медкомиссии. В обязательном порядке будет проводиться температурный скрининг, у нас везде имеются специальные термометры, – рассказал Юрий Калгушкин.
На службу в 18 лет – только по желанию
Как известно, 16 января президент подписал указ, согласно которому в армию в 2020 году будут призывать юношей с 18 лет, а не с 20, как раньше. Однако, как разъяснили в Генштабе, призыв граждан Украины в возрасте 18–19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).
– На практике именно так и будет происходить. Вызвали в военкомат 19-летнего юношу. Если он согласен служить в армии, пишет соответствующее заявление на имя председателя районной или городской призывной комиссии. Если медкомиссия даст заключение, что он годен, мы его призываем, – пояснил Юрий Калгушкин. – Но в любом случае, 18–19-летние призывники в военкомат должны явиться.
На Харьковщине летнему призыву подлежат около шести тысяч юношей в возрасте до 20 лет.
– По состоянию на 2 июня – пока еще не активная фаза призывной кампании, – служить согласны около 10% из них и уже написали заявления, – сообщил Юрий Калгушкин.
Обязательная обсервация отменяется
Отправка в воинские части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований состоится 15 июня.
Планировалось, что во время весеннего призыва, который в этом году из-за карантина перенесли на лето, призывников будут отправлять на обсервацию, и каждого из них проверят на коронавирус. Однако сейчас планы несколько изменились.
– На областном сборном пункте будут соблюдаться все карантинные требования по состоянию на 15 июня, включая измерение температуры, наличие защитных средств, дезрастворов и т.д. При малейших подозрениях на коронавирус призывник помещается в изолятор и направляется в стационар на более детальное обследование. Всех поголовно отправлять на обсервацию не будут, но проверка внешних признаков заболевания, выявление симптомов – это обязательно, – пояснил Юрий Калгушкин.
О проведении экспресс-тестов перед отправкой в армию речь не идет.
– Да там погрешность 40 процентов, так что они малоэффективны, – отметил Юрий Калгушкин. – Обсуждается вопрос насчет проведения более детального обследования. Но там очень длительный процесс, нужно плазму сдавать. Пока это на уровне разговоров, – сказал облвоенком.