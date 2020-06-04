В Департаменте контроля горсовета следят за соблюдением правил размещения наружной рекламы.

Как сообщили в департаменте, на время карантина проверки запрещены, но после его завершения - их возобновят. Работники горсовета все равно следят за соблюдением правил размещения внешней рекламы и просят харьковчан сообщать об аварийных конструкциях.Как пояснил начальник отдела рекламы Департамента контроля Виталий Никулин, если горожане видят, что рекламная конструкция находится в неудовлетворительном состоянии, можно сообщить об этом в отдел по тел.:- Возьмем обычный билборд 3 на 6 м. Например, если мы обнаруживаем, что рекламное поле разорвано, бумага, допустим, повреждена, то составляем протокол об административном правонарушении. Далее направляем его в городскую административную комиссию, и на владельца налагается штраф от 850 до 1700 грн, - отметил начальник отдела.До карантина в отношении нарушителей было составлено 150 административных протоколов, в прошлом году - 350 протоколов на сумму более 500 тыс. грн. Эти средства направляются в городской бюджет.Также Виталий Никулин сообщил, что после карантина для подачи документов на размещение рекламы предприниматели могут обращаться в любой из городских центров предоставления административных услуг. Также можно проконсультироваться в Центре предоставления административных услуг на Гимназической набережной, 26 (ежедневно по будням с 9:00 до 12:00). Консультант расскажет о процедуре подачи документов, поможет в их оформлении. После консультации можно сразу и подать документы.