В апреле средняя зарплата в Харьковской области составила 8 768 грн, что в почти в два раза выше минимальной, сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.

В управлении отметили, что по сравнению с мартом размер средней зарплаты уменьшился на 10,7%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2019 года) – на 1,4%.Самые большие зарплаты в апреле получали работники следующих сфер: информации и телекоммуникаций (19,4 тыс. грн), госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (16 тыс.), добывающей промышленности и разработке карьеров (15,9 тыс.)Самые маленькие зарплаты – в таких сферах: временного размещения и организации питания (3,4 тыс. грн), оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств (6,1 тыс. грн), предоставления других видов услуг (6,2 тыс. грн).