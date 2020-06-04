Ситуацию в Харьковской областной государственной администрации прокомментировал политолог Институт публичной политики и консалтинга Никита ТрачукОб этом эксперт написал на своей странице в Facebook.
"Неделю назад губернатор Кучер вознамерился ввести в координационный совет по национально-патриотическому воспитанию националистов из "Фрайкора" и "Правого Сектора". А сегодня глава области назначил руководителем аппарата ХОГА (важная административная должность) Владимира Клюцевского.
Всё бы ничего, только к харьковскому региону этот человек не имеет ровным счётом никакого отношения. Ранее он занимал аналогичную должность в Херсонской ОГА. А на всю страну Клюцевский прославился 6 марта 2020 года, когда в здании своего облсовета он устроил концерт местной группы, где на подтанцовке перед депутатами плясала полураздетая девушка. Таким странным способом чиновник-оригинал решил поздравить с 8 марта коллектив народных избранников.
Кадровая политика — самое слабое место "зелёной" команды, как в центре, так и на местах. Не совсем понятно, чем руководствовался губернатор, назначая очередного "варяга", который фактически ничего не знает о Харькове (всё, что связывает Клюцевского с городом — учёба в Каразина 25 лет назад). Возможно, Кучер хочет увидеть подобные перфомансы уже в Харьковской ОГА: не хлебом, так зрелищами. А возможно, главной причиной стала созвучность названий городов. Харьков, Херсон — в конце концов какая разница?",- прокомментировал Трачук.