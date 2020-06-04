Национальный почтовый оператор ввел в обращение почтовую марку «Передовая». Почтовый выпуск посвящен самой актуальной на сегодняшний день проблеме человечества – борьбе с коронавирусом.

Для эскиза почтовой марки была использована работа известного харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова «Передовая», сообщили в пресс-службе «Укрпошти».На создание оригинального плаката у художника ушло около часа.– Я рисую довольно быстро, пока идея со мной. «Передовую» от рождения идеи до окончания работы я писал около часа. Вообще, я рисую плакаты еще со времен Майдана, поэтому опыт есть, – рассказывает Никита Титов.– Во время пандемии Украина оказалась в сложнейшей ситуации. Ведь наряду с борьбой за здоровье и жизнь людей продолжается война за независимость и территориальную целостность Украины. Страну одновременно пронизывают две войны: одна из них – на востоке Украины, а вторая – с Covid-19. Эта марка является проявлением благодарности тысячам медиков и военных, а в их героических образах – представителям других профессий: пожарным, водителям, продавцам, почтальонам и многим другим за преданность, смелость и профессионализм, – говорят в «Укрпошті».Тираж почтовой марки – 140 тысяч экземпляров, стоимость – девять грн. К почтовой марке выпущен конверт «Первый день» и изготовлен штемпель спецпогашения.