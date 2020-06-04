Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом (повторное второе чтение)".

За документ проголосовали 236 депутатов.В комитете по вопросам правоохранительной деятельности заявили о том, что при подготовке законопроекта к повторному второму чтению, отошли от концепции вводить уголовную ответственность только за звание "вора в законе".Напомним, 19 декабря 2019 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона, которым вводится уголовная ответственность за статус "вора в законе", участие в "воровских сходках" и членство в преступных сообществах.Во время заседания 4 февраля депутаты не смогли принять во втором чтении соответствующий законопроект. Зато парламентарии отправили документ на доработку для повторного второго чтения. Непосредственно профильный комитет рекомендовал Раде принять закон еще 4 февраля.