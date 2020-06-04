На Харьковщине стартовала уникальная акция по сбору плазмы крови у людей, переболевших Covid-19. На основе плазмы отечественные производители собираются изготавливать лекарство, которое поможет в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Доказанных методов нет

Что за чудо-лекарство?

В чем сила специфического иммуноглобулина

Вся ли кровь подходит?

Отбираются только иммуноглобулины-защитники

Время не ждет

Где проконсультироваться?

По словам директора Харьковского областного центра заготовки и переработки плазмы «Харьков-плазма» Галины Сироштан, такая уникальная акция проходит на территории Украины впервые. Она была инициирована отечественной фармацевтической компанией, которая на основе донорской плазмы от пациентов, переболевших Covid-19, планирует изготавливать лекарственное средство, способное помочь в борьбе с этим страшным заболеванием.Врач-инфекционист Валентина Маслова отмечает: на сегодняшний день в мире пока не существует ни одного доказанного эффективного метода лечения коронавирусной инфекции.– Препараты, которые сегодня применяются для лечения больных Covid-19 и позиционируются как эффективные, имеют достаточно большой спектр побочных эффектов и нежелательных реакций, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, – говорит врач.Именно поэтому поиск альтернативных методов лечения так важен и актуален сегодня.По словам Галины Сироштан, лекарственное средство, которое планируется изготавливать, – это специфический иммуноглобулин.– Почему именно иммуноглобулин? Мы знаем опыт лечения различными иммуноглобулинами пациентов с SARS, птичьим гриппом. Иммуноглобулин имеет небольшой объем, но при этом в нем содержится наибольшее количество антител, – говорит Галина Сироштан.Валентина Маслова считает, что введение специфического иммуноглобулина может быть единственным на сегодняшний день этиотропным (т. е. направленным на устранение причины возникновения заболевания) методом лечения Covid-19, который поможет предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов из групп риска.– Его можно вводить и людяи, которые контактируют с больными, а том числе медикам, которые работают в очаге инфекции – чтобы у них появились защитные титры антител и они меньше подвергали свою жизнь опасности. Этот метод может быть использован даже для лечения тяжелобольных людей, у которых имеется дефект иммунной системы, иммунодефицит, особенно для пациентов с сопутствующей онкологической патологией. Мы ожидаем, что эффект будет положительным, – уверяет Валентина Маслова. – В других странах уже используют плазму переболевших коронавирусом и, по предварительным данным (достоверно пока сказать сложно), получают положительные результаты.По словам иммунолога Татьяны Химич, уже имеется большой опыт лечения иммуноглобулинами тяжелых инфекционных процессов как вирусного происхождения, так и бактериального. В частности, именно благодаря иммуноглобулину удалось спасти огромное количество больных SARS, который тоже, как известно, является коронавирусной инфекцией.– Иммуноглобулин, который содержится в сыворотке любого человека, – это антитела памяти, которые помогают иммунной системе быстрее отреагировать и запустить механизмы по защите организма от того или иного инфекционного агента, – поясняет иммунолог. – А перед ценностью специфического иммуноглобулина в лечении пациентов я вообще снимаю шляпу.Специалист объяснила, что иммунные реакции, которые запускаются в организме после контакта с инфекционным агентом, – очень сложный механизм. И должно пройти определенное количество времени – примерно около месяца, – чтобы начали формироваться иммуноглобулины-защитники. Между тем пациент нуждается в срочной помощи. Вот тогда в борьбу с инфекцией и вступает лекарственный препарат – специфический иммуноглобулин.– Пока иммунная система человека будет нарабатывать свои клетки памяти, то есть защиты, введенный иммуноглобулин уже начнет защищать пациента, поскольку знает, с чем и как бороться, – рассказывает Татьяна Химич. – Надеюсь, что решение получать иммуноглобулин от пациентов, переболевших Covid-19, намного эффективнее и быстрее поможет нам справляться с тяжелыми случаями, которые сейчас имеют место.Забором плазмы для производства лекарственного препарата будет заниматься Харьковский областной центр заготовки и переработки плазмы «Харьков-плазма».– Человек, который находился в учреждении здравоохранения с установленным и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, может прийти в наш центр и сдать плазму, – говорит Галина Сироштан.Однако, прежде всего, донору необходимо пройти обследование и сдать анализы.– Мы готовы даже доставлять доноров на своем транспорте, – говорит Галина Сироштан. – Человек, переболевший коронавирусной инфекцией, как и любой другой донор, проходит в нашем центре обследование. Наша аппаратура позволяет за 30 секунд получить результаты клинического анализа крови по 25 параметрам. Далее человек идет к врачу-терапевту, который измеряет температуру и дает заключение на основании выписки из истории болезни с учетом сопутствующих патологий. Всех доноров мы угощаем чаем и печеньем.Далее человек идет в зал на донацию, которая проводится на самом современном оборудовании иностранного производства, имеющемся только в нашем центре.– Мы берем плазму, делаем три анализа для дополнительного обследования – на сифилис, ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит. Дополнительно определяем титры антител, которые сформировались в организме человека, переболевшего Covid-19, – уточняет Галина Сироштан.Почему это важно? Как пояснила Татьяна Химич, для изготовления препарата отбираются только иммуноглобулины-защитники.– Когда человек контактирует с любой инфекцией, сначала вырабатываются иммуноглобулины острой фазы, которые защищают организм в момент болезни. Они обозначаются буквой М. Со временем вырабатываются иммуноглобулины класса G, так называемые клетки памяти. И в следующий раз, если случится контакт с вирусом, иммуноглобулины памяти сразу же выходят на первый уровень и включают защиту, – рассказывает иммунолог. – Они образуются примерно через три-четыре недели от начала контакта с инфекцией. То есть у выздоровевшего человека как раз есть иммуноглобулины G. Именно они отбираются из сыворотки крови и из них изготавливается препарат.По словам Галины Сироштан, лекарственное средство изготавливается вовсе не из одной дозы плазмы человека, который пришел на донацию. Для его производства необходимо собрать не менее 300 литров плазмы от 500 доноров.– Плазма, которая поступит на завод-изготовитель, будет взята от огромного количества человек. Далее – сырье не сразу поступает на производство. Сначала плазма будет обследована, потом пройдет шестимесячный карантин и только после этого ее направят производителям, – рассказывает Галина Сироштан.Таким образом, производство лекарственных средств, которые способны помочь при коронавирусе, растянется на шесть-семь месяцев, поэтому, по мнению Галины Сироштан, важно уже сегодня организовать сбор плазмы на территории Украины. Нужно обеспечить сырьем отечественный завод, где будут изготавливаться жизненно необходимые лекарственные средства. Ведь если карантин ослабили, это вовсе не означает, что вирус с завтрашнего дня перестанет существовать.– Мы столкнулись с тяжелой инфекцией, с которой раньше не встречались. И, что печально, снижения количества заболевших не наблюдается. Наоборот, количество пациентов в стационаре ежедневно растет, более чем на 20% ежедневно. Уровень заболеваемости явно не снижается. И страдают прежде всего люди, которые входят в группы риска, – считает Валентина Маслова.Ученые утверждают, что коронавирусная инфекция пришла надолго.– Необходимо как можно скорее начать изготавливать и применять лекарственные средства. Тем более что отечественные препараты будут существенно дешевле, нежели импортные, – замечает Галина Сироштан.По словам Галины Сироштан, будет создана единая всеукраинская телефонная линия. Пациенты, переболевшие Covid-19, смогут позвонить по номеру 0800-600-003, где получат информацию, как подготовиться к сдаче крови, куда явиться и т.д.