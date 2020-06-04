По состоянию на 4 июня в Харьковской области после осложнений от коронавируса умерли еще два человека. Таким образом, всего умерли уже 50 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.При этом выздоровели после коронавируса 535 пациентов. По данным лабцентра, всего в регионе коронавирус подтвержден у 1165 человек. Под подозрением остаются 220 пациента.Коронавируса нет только в четырех районах Харьковской области - Краснокутском, Двуречанском, Барвенковском и Близнюковском. Однако в Краснокутском есть два подозрения на коронавирус.