Также по месту жительства мужчины полицейские обнаружили более 1000 кустов конопли.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, ночью 3 июня в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение от 71-летней женщины о том, что ее сын бьет окна и ведет неадекватно.Прибывшие на вызов о домашнем насилии правоохранители попытались успокоить 52-летнего мужчину, однако тот нанес телесные повреждения полицейскому осколком стекла. Сотрудник полиции с резаной раной плеча доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Кроме того, в доме злоумышленника полицейские изъяли 16 бумажных и 3 полимерных свертка с веществом растительного происхождения общим весом около 100 граммов, а также пластиковый тубус, вероятно, с семенами каннабиса и дуршлаг для измельчения конопли. Во дворе правоохранители обнаружили 1170 кустов конопли.