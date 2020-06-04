По состоянию на 4 июня в Харькове зафиксировано 704 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 933 подозрения на COVID-19, из которых 1 165 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 220 человек, из них 177 - жители Харькова. Также за это время 535 пациентов выздоровели, 50 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 пациента выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 новых случаев.