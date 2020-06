Своей оценкой происходящего Антон Авксентьев поделился на своей странице в Facebook.

"С профессиональным интересом наблюдаю за различными PR-стратегиями харьковских политиков. Ну, то есть «стратегиями», может, и громко сказано, но некоторый стиль плавания в бурлящем океане инфоповодов у многих просматривается – можно «ярко, эпатажно, на мопеде», можно «топорно, монотонно, эффективно под ЦА», можно «в тень и не навредить, пока оно само» - короче можно по-всякому.Загадкой лично для меня остаётся стратегия главы ХОГА Алексея Кучера.Проблемная ситуация: внешняя – разочарование от ОП и лично Зеленского, внутренняя – не-субъектный образ «хромой утки», удалённой от реального центра принятия решений.Что делать? Вариантов много, но все они так или иначе связаны с, во-первых, выстраиванием редутов из тяжеловесного лобби в Киеве (и нет – это не посты в соцсетях от Дубинского и Добкина), во-вторых, работой с инфополем в Харькове (СМИ, ЛОМы).Что при этом было сделано? Накачка «конфликтности» с целью показать субъектность… НО!! Конфликтов с кем?Серия №1 – «Кучер vs медики». То есть, блин, весь мир на балконах аплодирует врачам, украинское инфополе тоже преисполнено эмпатии, политики упражняются в проведении параллелей между «медицинским фронтом» и «донбасским»… и в этот самый момент пересічному харьковчанину дают конфликт «чинуши из ХОГА vs врачи и волонтеры». Интересно, какой должна быть реакция?)Серия №2 – «Кучер vs журналисты». Чтобы таки с упорством, заслуживающим лучшего применения, доубеждать всех несогласных (см. - всех), что это были неправильные врачи, дающие неправильный мёд, собирается брифинг для СМИ. Ну а дальше вы видели – к неправильным врачам добавляются неправильные журналисты, которым даётся профессиональный ликбез, как надо работать и освещать работу других.Самое жалкое в этом всём – какая-то наивная уверенность, что сейчас все врачи с журналистами реально должны упасть на колени в приступе раскаяния, все жители области наконец-то осознают, что глава ХОГА всё это время был прав, ну и, наверное, позвонят из ОП и тоже извинятся. Желательно, чтоб хриплым голосом из рекламы «Золотого века».…и вот СЕГОДНЯ – назначение главой аппарата ХОГА Владимира Клюцевского. Вот от слова "совсем" не готов оценивать профессиональные качества Клюцевского – я допускаю, что он может быть хорошим менеджером и опытным аппаратчиком. А может и не быть. Но у нас же история про PR, помните? И вот с этой точки зрения, ВСЁ, что может знать пересічний (да и не-пересічний тоже) в Харькове про Клюцевского – это тот самый мужик, которого уволили из Херсонской ОГА за «праздничное» выступление полуголой девицы в администрации в Международный женский день. Блин, ну зачем?..А еще это очередной «варяг»… Понимаете, мы тут в Харькове со своим комплексом «недостолицы» очень ревностно относимся к любому кадровому импорту – дескать, у нас что своих нет? И тезис про «равноудаленность от местных элит» - он мертворожденный в этом плане. Итого – триста раз может быть профессионалом, но инфоповод получился обиженно-саркастический «Опять варяг, и в клюбі будуть танці».Искренне не понимаю, может, в комментариях кто-то из ответственных за сей сериал объяснит логику – любопытно. А пока – просто жду следующей серии. К кому еще ФБ-спільнота вот прям рефлекторно испытывает что-то тёплое и светлое? Вон на них и пойдёт войной ХОГА. Например, пинать котиков, в рамках борьбы с эпидемией…"