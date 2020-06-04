Правительство Украины одобрило проект Указа Президента об установлении в Украине праздника — Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

После того, как Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ, этот профессиональный праздник официально появится в украинском календаре. Это решение принято на заседании Кабмина 3 июня.Согласно пояснительной записке к проекту указа, в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве».В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме «фермерское хозяйство» составляет 47 тысяч единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.В июне в Украине уже отмечаются такие профессиональные праздники, как День журналиста — 6 июня, День работников водного хозяйства — 7 июня, День работников фондового рынка — 12 июня, День работников легкой промышленности — 14 июня, День медицинского работника — 21 июня, День государственной службы Украины — 23 июня, День таможенной службы Украины и Международный день моряка — 25 июня.Ранее на заседании правительства 3 июня Кабмин одобрил и отправил в Раду законопроект о внедрении электронной трудовой книжки и автоматическом назначении пенсий, а также ослабил карантин в Украине, разрешив с 5 июня полноценную работу предприятий общественного питания.