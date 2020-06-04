Харьковская область готова к очередному этапу ослабления карантина.

Об этом сообщили в Минздраве.Регион соответствует всем трем базовым критериям. Так, по нормативам необходимо, чтобы охват населения тестами составлял более 12 на 100 тыс.населения. В Харькове он по состоянию на 4 июня - 12,09 (3 июня был 11,61). Инцидентность (среднее количество случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет 6,96 при норме менее 12 на 100 тыс.населения; загруженность коек - 6% при норме менее 50%.