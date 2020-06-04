В мае всем принесли проиндексированную пенсию. Моим соседям добавили кому сто гривен, а кому и триста. А мне ничего. Как такое может быть? Наталья Петровна

Как разъяснили в Пенсионом фонде, индексация – это механизм повышения выплат, который позволяет частично или полностью возместить подорожание потребительских товаров и услуг. Впервые автоматическую индексацию пенсий провели в Украине в прошлом году.Коэффициент индексации зависит от показателя инфляции и роста средней зарплаты по стране, из которой уплачены страховые взносы. В этом году Кабмин установил его на уровне 1,11. То есть при пересчете пенсий средний уровень зарплаты, по которому человек выходил на пенсию, будет повышен на 11%.– Повышению на 11% подлежит только основной размер пенсии, поскольку она состоит еще из определенных повышений и доплат, – уточнила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.Как пояснили в Пенсионном фонде, минимальная сумма повышения составляет сто гривен, даже если в результате перерасчета сумма доплаты получается меньше.Тем не менее у некоторых пенсионеров сумма общих выплат после индексации не изменилась. Так может случиться, если предыдущая пенсия не дотягивала до минимальной. Разницу, которой не хватало, покрывало государство.Например, если основной размер пенсии по возрасту был 1640,78 грн, то государство ранее доплачивало 248,42 грн до минимального размера в 1889,20 грн. Вместе с надбавками за стаж конечная сумма составляла 2201,33 грн.После индексации пенсии основной ее размер вырос до 1821,26 грн. Но поскольку государство до сих пор доплачивает до минималки, то финальная выплата не изменилась – те же 2201,33 грн.А вот пенсии госслужащих, работающих пенсионеров, получателей специальных пенсий (например, бывших прокуроров и судей), а также максимальны выплат под индексацию не попали. Также перерасчет не коснулся тех, кто получает социальную пенсию (за неимением страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту), а также тех, кто вышел на пенсию в 2019–2020 годах.В Министерстве социальной политики успокаивают: до конца года будет еще два повышения пенсий, в частности тем гражданам, которые не попали под индексацию.– Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за счет Пенсионного фонда, – уверяет глава Минсоцполитики Марина Лазебная.Пенсии для таких граждан будут пересчитаны в соответствии с повышением прожиточного минимума.Кроме того, на следующий год проанонсирована программа 75+, по которой будут повышены пенсии для людей старше 75 лет.