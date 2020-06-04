Новая норма вступила в силу 23 мая 2020 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.Согласно изменениям в Налоговом кодексе Украины, доходы, полученные физлицом от продажи в течение года легковых автомобилей, прицепов, мопедов и мотоциклов облагаются налогом по ставкам:
– продажа первого авто – 0%;
– продажа второго авто – 5% от его стоимости авто плюс военный сбор в размере 1,5%;
– продажу третьего и более авто – 18% от его стоимости и военный сбор (1,5%).
Норма вступила в силу 23 мая 2020 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.
При продаже автобуса или грузовика взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в календарном году.