Новая норма вступила в силу 23 мая 2020 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе Украины, доходы, полученные физлицом от продажи в течение года легковых автомобилей, прицепов, мопедов и мотоциклов облагаются налогом по ставкам:– продажа первого авто – 0%;– продажа второго авто – 5% от его стоимости авто плюс военный сбор в размере 1,5%;– продажу третьего и более авто – 18% от его стоимости и военный сбор (1,5%).Норма вступила в силу 23 мая 2020 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.При продаже автобуса или грузовика взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в календарном году.