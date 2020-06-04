Организаторы реализовывали через интернет психотропное вещество PVP

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, информация о том, что неизвестные лица сбывают психотропное вещество PVP на территории Харькова с помощью мессенджера Telegram поступила в Управление по противодействию наркопреступности в октябре прошлого года.Во время досудебного расследования правоохранители установили лиц, организовавших интенет-магазин, а также сбытчиков наркотических средств. Злоумышленники в течение длительного времени занимались сбытом психотропного вещества PVP путем «закладок». Для конспирации использовали электронные кошельки платежных систем, банковские карточки разных банков Украины для вывода денежных средств, постоянно меняли номера мобильных телефонов и мобильные терминалы. Фасовка наркосредств осуществлялось в Чугуевском районе Харьковской области в арендованном жилом доме.Организовали деятельность Интернет-магазине, осуществляли фасовки и контролировали продажу психотропного вещества 26 и 24-летние харьковчане.26-летний злоумышленник закупал оптом в Интернет-магазине наркотические средства, которые участники группы фасовали в отдельные зип-пакеты от 0,25 до 5 граммов каждый. Для разложения «закладок» организаторы привлекли 37-летнюю женщину и 27-летнего мужчину, который уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Закладчики раскладывали наркотики, после чего указывала места их расположения оператору. В обязанности женщины также входило осуществление почтовых отправлений по указанию организатора. За свои услуги правонарушители получали денежное вознаграждение.В арендованном доме в Чугуевском районе правоохранители задержали 26 и 24-летних организаторов группы, которые фасовали психотропные вещества.Полицейские изъяли около 300 граммов психотропного вещества PVP, мобильные телефоны, 1000 зип-пакетов и столько же пластиковых колб для фасовки.В автомобиле 26-летнего злоумышленника обнаружено 10 банковских карточек, две сим-карты разных мобильных операторов. В квартирах по месту жительства организаторов магазине полицейские изъяли ноутбук, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, а также устройство для употребления наркотических средств и психотропных веществ.В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на мобильные телефоны, ноутбук и транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности фигурантов. Устанавливаются другие участники преступной схемы сбыта психотропного вещества.