События В Харьковской области пройдет плановое отключение электроэнергии Вечерний Харьков 18:23 184 Об этом сообщает сайт Облэнерго. С графиком отключения электроэнергии в Харьковской области можно ознакомиться на сайте Читайте также Почему пенсию проиндексировали не всем В Минздраве изменили позицию относительно ослабления карантина на Харьковщине ДТП на Барабашова стало причиной автомобильной пробки БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Почему пенсию проиндексировали не всем События 18:42 Лента новостей Почему пенсию проиндексировали не всем 18:42 В Харьковской области пройдет плановое отключение электроэнергии 18:23 В Минздраве изменили позицию относительно ослабления карантина на Харьковщине 18:19 ДТП на Барабашова стало причиной автомобильной пробки 18:15 В Украине будут отмечать новый профессиональный праздник 18:01 В Харькове решили «подчистить» наружную рекламу 17:41 Названо количество жертв коронавируса в Харьковской области с начала эпидемии 17:23