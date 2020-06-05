В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №3544 и №3545 о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что система сбора платы будет осуществляться с помощью спутниковых технологий (систем GNSS). Привлеченные средства в дальнейшем будут направлены на развитие и содержание дорожного хозяйства.В министерстве напомнили, что основная сеть автодорог была построена до 2000 года и учитывала нормы нагрузки 6–7 тонн на ось. При этом современные нормативы составляют 11,5 тонны на ось.