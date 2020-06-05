В Верховной Раде проголосовали за новую систему званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины.

Законопроект №2247 поддержал 291 народный депутат.Документом предусматривается изменения названий генеральских званий.Теперь генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.При этом количество генеральских званий в армии будет прежним.В то же время на флоте число званий увеличится с трех до четырех: контр-адмирал станет коммодором, вице-адмирал станет контр-адмиралом, адмирал - вице-адмиралом. Еще появляется высшее офицерское звание адмирала, которое будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.Воинские звания, присвоенные до вступления этого закона в силу, сохраняются.