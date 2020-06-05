Огурцы, кабачки, вареный картофель относятся к низкокалорийным продуктам, которые обеспечивают долгое насыщение, – их назвала диетолог из Испании Палома Кинтана.

При отсутствии непереносимости, противопоказаний диетолог советует употреблять определенные низкокалорийные продукты независимо от того, нужно ли человеку худеть или просто поддерживать вес. Эти продукты приносят много пользы: обеспечивают множеством полезных веществ, способствуют нормализации веса.Один из них – огурцы. 100 граммов продукта дают только 12 килокалорий, при этом он содержит антиоксиданты, защищающие клетки организм от разрушительного действия свободных радикалов, много минерализованной влаги, защищает от развития метаболического синдрома.Морковь диетолог из Испании назвала хорошим средством, чтобы справляться с эмоциональным голодом. Продукт не только надолго насыщает, но также снижает риск развития рака легких, молочной железы, толстой кишки.Низкокалорийными (70 килокалорий на 100 граммов), но эффективно насыщающими являются яйца. Эксперт считает полезным употребление одного в день.Помимо них диетолог назвала помидоры, цуккини, кабачки, брокколи, вареный картофель.Комментируя возможную пользу калорийных продуктов, Кинтана заметила, что таковыми являются орехи, авокадо, оливковое масло, – но употреблять их нужно умеренно. Об этом проинформировало издание La Vanguardia.