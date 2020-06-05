Нынешний год дарит любителям астрономии шесть затмений – два солнечных и четыре лунных. Такое количество уникальных астрономических явлений – большая редкость. Особенно удивил июнь – лунное и солнечное затмение следуют одно за другим.

Затмение зачастую внушает страх

Максимальное затмение продолжалось семь минут

Луна уйдет в полутень Земли

Затмение можно предсказать на сотни лет вперед

Не увидим, но почувствуем

Шесть затмений в год – действительно уникальный факт.– Это достаточно много, максимальное число затмений в год может быть семь. Как правило, в году происходит четыре затмения, – говорит директор Харьковского планетария им. Ю.А. Гагарина Галина Железняк.Такое количество затмений стало поводом для всевозможных домыслов и разгула предрассудков. Нередко люди считают затмения предвестниками каких-то бед, несчастий, катастроф. Скорее всего, такая реакция на вполне естественные астрономические явления связана с тем, что на в подсознании современного человека еще остался первобытный страх наших предков перед этими событиями.На протяжении тысячелетий явление солнечного затмения внушало людям и страх, и благоговейный трепет. Солнечный диск постепенно принимает форму серпа. Солнечный свет уходит, становится прохладнее. Образовавшийся серп делается совсем маленьким, и в конце концов за черным диском исчезают последние проблески света. Ясный день моментально превращается в ночь, а на месте Солнца зияет черный круг, окруженный невнятным серебристым сиянием. Напуганные наступившей темнотой звери и птицы резко замолкают, и почти все растения сворачивают листья. Это вселяло ужас в сердца людей.Лунных затмений, особенно полных, боялись не меньше, чем солнечных. Ведь ночное светило порой совершенно исчезало с небосвода, а затемненная часть Луны довольно скоро принимала серый с красноватым отблеском цвет. В давние времена лунным затмениям приписывалось особое зловещее влияние на земные события. В древности люди полагали, что Луна в этот момент обливается кровью, что сулит человечеству великие бедствия.– Теперь природа этих явлений ясна. Мы понимаем, что в силу перепадов давления и температуры во время затмения может резко подниматься ветер, беспокойно ведет себя животный мир, ухудшается самочувствие метеозависимых людей. Когда солнце прячется за диском Луны, количество солнечного света, попадающего на Землю, резко уменьшается. Однако это очень короткие промежутки времени – полное покрытие Луной Солнца длится до двух минут. Максимальное затмение продолжалось в течение семи минут, это было в 2000 году в Китае, – рассказывает Галина Железняк. – Астрономы уже стали пользоваться точными расчетами, научились предсказывать затмения, определять точные дату и время. Теперь это явление воспринимается как естественное, но первобытный страх у людей остался.Открыло череду уникальных астрономических явлений этого года лунное затмение 10 января. Следующее состоится 5 июня. Это будет полутеневое лунное затмение. В максимальной фазе его можно будет наблюдать в 21 час 12 минут по киевскому времени.– Правда, я вынуждена огорчить харьковчан – полутеневое затмение простому глазу практически незаметно, потому что Луна не будет такой красной, как это бывает при полном лунном затмении, а всего лишь подернется сероватой дымкой, – уточняет Галина Железняк.Тем не менее, это очень интересное явление.– 5 июня будет полнолуние. Луна взойдет в 20 часов 28 минут, а зайдет в 3 часа 16 минут. В 21 час 12 минут полная Луна начнет постепенно входить в полутень, которую отбрасывает Земля. На этот раз естественный спутник Земли будет находиться в созвездии Стрельца, за 360 тысяч километров от Земли. А чуть левее Луны в созвездии Стрельца можно будет наблюдать очень яркий объект – планету Юпитер, – интригует директор планетария.Солнечное затмение 21 июня открывает коридор летних затмений.– Коридором называют череду затмений, которые следуют друг за другом через короткий промежуток времени, – поясняет Галина Железняк. – И 21 июня состоится кольцеобразное солнечное затмение. Солнце в этот момент будет пребывать в первом градусе Рака.В настоящее время астрономы уже могут предсказывать редкие астрономические явления на многие сотни лет вперед с точностью до секунды.– В результате длительных наблюдений выяснилось, что и лунные, и солнечные затмения неизбежно повторяются в прежнем порядке по истечении того промежутка времени, через который повторяется взаимное положение Солнца, Луны и узлов лунной орбиты. Этот промежуток древние греки назвали саросом. Он составляет 223 оборота Луны, то есть 18 лет, 10 или 11 дней (в зависимости от того, сколько високосных лет уложится в эти 18 лет) и 8 часов, – рассказывает Галина Железняк. – Солнечное затмение 21 июня будет 137-м затмением так называемого периода сароса. Астрономы знают, что ровно через 6 585 и треть чуток Солнце и Луна вернутся к той же точке своего движения и все затмения повторятся в том же качестве на территории определенных земных поверхностей – суши или океанов – и будут точно такими же по продолжительности.Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня, по словам Галины Железняк, смогут наблюдать жители 111 стран.– Обидно только, что в этот длинный перечень не попадает территория Украины, – уточняет специалист. – Тем не менее мы знаем, что это событие произойдет. И во многих странах Африки, в Индонезии, Австралии и на севере Индии увидят, как Солнце станет огненным кольцом в момент своей максимальной фазы. Это произойдет в 6 часов 40 минут по всемирному времени. В Украине в этот момент будет уже 8 часов 40 минут. Почти 70% фазы покрытия желающие смогут наблюдать на юге Таджикистана, 30% фазы – на Кавказе.Полоса затмений продолжится следующим лунным затмением, которое состоится 5 июля.– Оно тоже будет полутеневым, то есть увидеть его невооруженным глазом будет очень сложно. Тем не менее оно состоится – в 6 часов 44 минуты по киевскому времени мы с вами переживем максимальную фазу, – предупреждает Галина Железняк.Очередное затмение – опять-таки лунное, которое харьковчане смогут хорошо пронаблюдать в долгом периоде времени, – произойдет 30 ноября.И, наконец, 14 декабря грядет еще одно солнечное затмение, которое завершит вереницу затмений 2020 года.