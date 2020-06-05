За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%, сообщается на сайте Минэкономики 4 июня.

"В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны", - говорится в обзоре.По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте).По данным Нацбанка, в течение второго месяца карантина в Украине ускорилось падение базовых отраслей экономики. Из-за ограничений Индекса производства базовых отраслей в апреле рухнул на 15,4%.Согласно программе Кабмина по стимулированию экономики, падение ВВП в этом году составит от 4% до 8%.