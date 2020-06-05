Одиозный чиновник возглавит аппарат Харьковской областной государственной администрации.Согласно опубликованному распоряжению руководителя ХОГА, с 3 июня 2020 года должность главы аппарата администрации будет занимать одиозный чиновник из Херсона Владимир Клюцевский.
Клюцевский стал известен тем, что для празднования 8 марта организовал в стенах областного совета скандальное выступление группы "Степ" с двумя откровенно одетыми девушками. После этого случая чиновника уволили из администрации.
Следует отметить, что Клюцевского назначили в обход стандартной процедуры, которая предусматривала прохождение конкурса на занимаемую должность. Согласно постановлению Кабинета министров, на момент действия карантинных мероприятий кандидатов могут назначать без конкурса.