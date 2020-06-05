В Харькове под зданием ХОГА во время акции за отставку министра МВД Арсена Авакова представители националистических организаций не пустили представителей ЛГБТ.

Как сообщает телеграм-канал "ВЕХА", сегодня под стенами областной государственной администрации проходит митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова, в котором принимают участие представители "Правого сектора", "Фрайкора" и "Союза ветеранов АТО".В акции хотели принять участие и харьковские представители ЛГБТ сообществ, однако активисты их не пустили, а в полиции заявили, что их участие в митинге - незаконное.