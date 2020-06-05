Полиция Харькова разыскивает злоумышленников, которые взорвали банкомат в Холодногорском районе.Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Информация о взрыве на пр.Славы поступила в полицию 5 июня в 3.10. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Все обстоятельства и причастные лица к происшествию устанавливаются.