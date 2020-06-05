На базе одной из учебно-авиационных бригад первокурсники летного факультета Харьковского Национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба совершили свой первый прыжок с парашютом. Перед практикой курсанты прошли наземный тренинг и инструктаж, а также подготовку на тренажерах, сообщает АрмияInform.

Чтобы подбодрить курсантов, начальник университета генерал-майор Александр Туринский и его заместитель по летной подготовке генерал-майор Игорь Черепенько выполнили прыжок вместе с ними.Учебно-тренировочные прыжки совершались с вертолета Ми-8 на высоте 600 метров. Использовались парашюты польского производства Dedal AD-95 серии 3, которые недавно были приняты на вооружение украинской армией. Они могут выдерживать вес до 185 килограммов и позволяют выполнять снижение с минимальной возможной скоростью - около 4 м/с.