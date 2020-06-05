Министр внутренних дел Арсен Аваков во время "часа вопросов к правительству" отказался брать на себя ответственность за смерть Кирилла Тлявова и изнасилование в Кагарлыке.

- Я не хочу делать то, что вы хотите. Я буду делать то, что должен, - ответил министр на просьбу депутата фракции "Голос" Инны Совсун извиниться перед обществом за произошедшее.- Вы сказали неправду, когда утверждали, что люди, убившие пятилетнего Кирилла Тлявова на свободе. Один из них - об этом пишет сотрудник полиции - находится в тюрьме. Двое отпущены судом под соответствующие обязательства два месяца назад... Один неполнолетний также имеет меру пресечения, - сказал Аваков.Министр уверен, что депутаты спекулируют на этой теме и "подогревают политическими дивидентами на трагедии".- Не вам меня учить, как Родину любить, - подытожил Аваков, так и не извинившись за произошедшие события.Напомним, с 23 на 24 мая правоохранители Кагарлыцкого отделения полиции пытали 26-летнюю женщину, которую пригласили в отделение в качестве свидетеля по делу о краже имущества, и мужчину. Полицейские использовали наручники, дубинки и противогаз, стреляли над головами жертв из табельного оружия, и несколько раз изнасиловали женщину. У мужа в результате побоев сломаны ребра и нос, ему также угрожали изнасилованием.Год назад, 3 июня 2018 года, в киевской больнице, не приходя в сознание, умер пятилетний Кирилл Тлявов. Смертельное огнестрельное ранение головы он получил возле двора своего дома в Переяславе 31 мая. По данным следствия, в ребенка попала пуля, выпущенная пьяными сотрудниками патрульной полиции, которые стреляли по банкам в соседнем дворе.