Новое исследование Абердинского и Эдинбургского университетов выявило, каким образом участки ДНК могут способствовать риску развития алкоголизма у мужчин.

Результаты были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.Ученые обнаружили участок ДНК, который включает ключевые гены в тех частях мозга, которые контролируют потребление алкоголя и настроение.Выявленные впервые, эти участки ДНК могут выступать в качестве будущих целей при разработке лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и тревожности у мужчин.Ученые обратили внимание на «переключатель» ДНК, изменения в котором были связаны со злоупотреблением алкоголем у мужчин, страдавших от тревожности. Ученые с помощью инструмента редактирования генома CRISPR удалили данный «переключатель» в ДНК мыши. Процедура заставила животных отказаться от алкоголя, от которого у них уже выработалась зависимость.